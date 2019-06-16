الحلبوسي رئيسا لـ"تحالف القوى العراقية"

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلن تحالف القوى العراقية (يضم عددا من القوى أغلبها سنية)، عن انتخاب رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي رئيسا له، فيما أشار الى انه تم انتخاب فلاح زيدان رئيسا للكتلة النيابية.

وذكر التحالف في بيان، الأحد، اطلعت عليه الخليج 365، انه "تم انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رئيساً لتحالف القوى العراقية خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة بغداد".

وأضاف ان "الاجتماع ضم أكثر من 40 نائباً في تحالف القوى العراقية"، مشيرا الى انه "تم ايضا انتخاب النائب فلاح زيدان رئيس الكتلة النيابية".

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وانقسم تحالف "المحور الوطني"، الذي كان يعد أكبر كتلة سُنية في البرلمان العراقي منتصف مايو/أيار الماضي، إلى تحالفين هما "تحالف القوى العراقية" وتحالف "المحور الوطني" بزعامة خميس الخنجر، إثر خلافات داخلية.

وكان "تحالف المحور الوطني" قبل انشطاره إلى قسمين يعتبر التحالف السُني الأكبر في البرلمان بعدد 50 مقعدا من أصل 329 مقعد.

وجرى العرف السياسي في العراق على أن يكون رئيس مجلس النواب سنيا، ورئيس البلاد كرديا، ورئيس الحكومة شيعيا.

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