الصحة تعلن بدء القبول بالبرنامج الوطني لمساعد طبيب أسنان

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم (الأحد)، بدء القبول والتسجيل للبرنامج الوطني لمساعد طبيب أسنان، المنتهي بالتوظيف، للمواطنين شريطة ألا يكونوا على رأس عمل.
وأوضحت الوزارة أن التسجيل سينطلق من اليوم الأحد (٢٠١٩/٦/١٦م) ويستمر حتى الأربعاء (٢٠١٩/٧/٣١م).
وبينت أن برنامج مساعد طب الأسنان يقدم تعليمات في الجوانب السريرية والإدارية لممارسة طب الأسنان، ويتم إعداد الطلاب لمساعدة الأطباء عن طريق إدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات والمساعدة في إجراءات طب الأسنان، وسيتمكن خريجو هذا البرنامج من العمل كمساعدين مستقلين.
وكشفت الوزارة عن الشروط الأكاديمية للالتحاق بالبرنامج، داعية الراغبين في الاطلاع عليها ومعرفة تفاصيل البرنامج والتسجيل فيه؛ زيارة هذا الرابط على شبكة الإنترنت.
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