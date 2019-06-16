وفاة طيارين إثر تصادم طائرتين خفيفتين في سماء #نيوزيلندا

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الخليج - واس
توفي طياران إثر حادث تصادم طائرتين خفيفتين في الجو لدى اقترابهما للهبوط في مطار محلي صغير بنيوزلندا، حسبما ذكرت الشرطة النيوزيلندية.
وأضافت، كما نجا أربعة مظليين كانوا على متن إحدى الطائرتين إذ قفزوا قبل التصادم مع الطائرة الأخرى المخصصة للتدريب. وتجنبت طائرة هليكوبتر كانت تستعد للهبوط في نفس وقت التصادم.
وقالت الشرطة: “إن الطائرتين سقطتا فور التصادم في المنطقة الواقعة جنوبي مطار هود قرب منطقة ماسترتون”. ولم ترد معلومات بعد عن السبب المحتمل للتصادم، بينما أفادت الشرطة أنها لن تكشف اسمي المتوفيَّين قبل الوصول إلى أفراد أسرتيهما.
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