أمانة عسير تواصل جهودها في معالجة التشوه البصري

الخليج - سلمى القحطاني

تواصل أمانة منطقة عسير جهودها في إزالة الاكشاك و البسطات المخالفة و المشوهة للمظهر العام ، وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تم خلال الأسبوع الماضي إزالة عدد من الاكشاك و البسطات المخالفة بالسودة ، و التي تسببت بتشوه للمظهر العام ، وذلك ضمن جهود الأمانة في مبادرة معالجة التلوث البصري.

وأشار إلى أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير ممثلة ببلدية السودة قد أزالت ميدانيًا عدد من الا كشاك و البسطات المخالفة ، و ذلك لعدم توفر الاشتراطات اللازمة و وسائل السلامة .

مردفا بأن الحملة تهدف إلى القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة اشكاله .

الجدير بالذكر فإن فريق العمل سيواصل تنفيذ مهامه وفق خطط عملية تم وضعها مسبقا ، وبمتابعة من قِبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وذلك للقيام بمعالجة كافة عناصر التشوه البصري بمنطقة عسير بشكل عام والتي تأتي من ضمنها إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وإزالة السيارات التالفة والمهملة ومعالجة الحاويات و الحفر و رفع المخلفات .