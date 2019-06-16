أمين عسير يرأس الاجتماع الدوري برؤساء البلديات

أروى عبدالله

رأس أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي صباح اليوم الاجتماع الدوري لرؤساء البلديات بالمنطقة و ذلك بقاعة الاجتماعات بالأمانة و بحضور وكلاء ومساعدي الأمين ورؤساء بلديات المحافظات والمراكز بالمنطقة ، حيث تم مناقشة الموضوعات المدرجة واستعراض التجارب والمبادرات الناجحة.

و في بداية الاجتماع قدم الحميدي التهنئة لجميع رؤساء البلديات بمناسبة عيد الفطر المبارك .

كما قدم الحميدي شكره لجميع العاملين بالبلديات على ما قدموه من جهود ساهمت مساهمة كبيرة في نجاح الأعمال الميدانية والإدارية والفنية والرقابية خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

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وأثنى الحميدي خلال الحفل على الجهود الجماعية من قبل البلديات و دورها في نجاح الخطط العملية التي أعدت للاستقبال عيد الفطر المبارك .

داعيا الجميع إلى الاستمرار بالعمل بنفس النهج الذي تميزوا به خلال أدائهم لواجباتهم.

ونوه الدكتور الحميدي خلال اللقاء بضرورة استكمال الاستعدادات و التجهيزات وتكثيف الخدمات البلدية المقدمة في موسم الصيف, و الذي يشهد قدوم أعداد كبيرة من الزوار للمنطقة .

وخرج اللقاء بعدة توصيات من ابرزها مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى العمل البلدي ورفع مستوى رضا المستفيدين من جميع المشاريع والخدمات البلدية المقدمة.