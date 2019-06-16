صحيفة الخليج الإلكترونية شدد محافظ الزلفي أ مسفر بن غالب العتيبي على رؤساء المراكز بالحرص على القيام بالجولات الميدانية وتفقد المستوى الخدمي والتنموي وتلمس احتياجات المواطنين كل في نطاقه الإشرافي جاء ذلك خلال حضوره ورشة العمل الخاصة بتطوير عمل رؤساء المراكز التي عقدتها المحافظة حيث ركزت محاور الورشة على المعوقات والتحديات التي تواجه رؤساء المراكز أثناء أدائهم لأعمالهم وأساليب مواجهتها إضافة لمناقشة بعض الأفكار والرؤى والخطط التطويرية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 وتمنى محافظ الزلفي للجميع التوفيق والنجاح في مخرجاتهم بالورشة، مؤكداً مساهمتهم الفاعلة ودورهم الهام في تنمية ونهضة المحافظة كما أشاد محافظ الزلفي بما يوليه سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز من حرص ومتابعة لتنمية وتطوير محافظات المنطقة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الزلفي يفتتح الورشة الخاصة بتطوير رؤساء المراكز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.