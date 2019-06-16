هجوم على موقع تركي بإدلب من منطقة تسيطر عليها القوات السورية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد إن موقع مراقبة تركي بمنطقة إدلب السورية تعرض لهجوم بقذائف المورتر وقذائف أخرى من منطقة تسيطر عليها القوات الحكومية السورية مما تسبب في وقوع أضرار لكن دون خسائر بشرية.

وقالت الوزارة إن القوات التركية ردت فورا على القصف بالأسلحة الثقيلة وقدمت احتجاجا لروسيا.

ولم تحدد الوزارة وقت وقوع الهجوم لكنها قالت إنه وقع من منطقة سمتها تل بازان وإن تقييمها أن الهجوم متعمد.