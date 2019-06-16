ما العمل بعد إيقاف أبل آي تيونز؟

أعلنت أبل إيقاف برنامج آي تيونز iTunes مع إطلاق نظام ماك أو إس Catalina الجديد في الخريف المقبل.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن وظائف البرنامج المعقد ستقسم على أربعة تطبيقات منفصلة، هي: Music و TV و Podcasts و Finder. وفيما يلي بعض الإيضاحات بشأن هذه التطبيقات الجديدة:

مكتبية الميديا بعد إيقاف برنامج آي تيونز؟

أوضحت شركة أبل أن الأغاني والمقطوعات الموسيقية، التي تم شراؤها أو استيرادها، لن تفقد، ولكنها ستجلب إلى تطبيق الموسيقى الجديد، وينطبق ذلك أيضاً على قوائم التشغيل أو ما يعرف باسم قوائم التشغيل الذكية.

هل سيظل المتجر متاحاً؟

سيظل متجر آي تيونز متاحاً على أجهزة الماك والحواسيب المكتبية والأجهزة المحمولة المزودة بنظام أبل "آي أو إس" وتلفاز أبل، ويمكن لأصحاب أجهزة ماك العثور على متجر آي تيونز في تطبيق الموسيقى، كما أن التطبيقات الأخرى تتضمن نطاقات شراء خاصة بها، كما يمكن مواصلة استعمال الرصيد الموجود في المتجر بسهولة، ويمكن لمستخدمي خدمة البث أبل Music إخفاء متجر آي تيونز بشكل اختياري.

الأفلام والمسلسلات؟

Advertisements

يمكن للمستخدم العثور على الأفلام والمسلسلات التليفزيونية في تطبيق TV، ويمكن شراؤها، أو استعارتها، وتتمثل الميزة العملية في تطبيق TV الجديد في دمج قنوات البرامج أو الخدمات الجديدة مثل Sky-Ticket، كما توجد فيه أيضاً جميع المشتريات القديمة من متجر آي تيونز.

البودكاست والكتب الصوتية؟

يمكن للمستخدم الحصول على البودكاست وخدمات البث الصوتي، التي تم الاشتراك بها، عبر برنامج آي تيونز في تطبيق Podcasts، والذي تم تحديثه منذ فترة على الأجهزة المحمولة المزودة بنظام أبل "آي أو إس"، أما أصحاب أجهزة الماك المزودة بنظام ماك أو إس Catalina فيعثرون على الكتب الصوتية في تطبيق Books، والذي تم تحديثه للإصدار الجديد.

ملاءمة آي فون والجهاز اللوحي آي باد ومشغل الموسيقى آي بود؟

في واقع الأمر تتم عملية الملاءمة كما في السابق، مع فارق وحيد، عند توصيل الكابل، فإن عملية المزامنة واستعادة البيانات تتم في تطبيق Finder مستقبلاً، ويمكن للمستخدم إنشاء نسخ احتياطية في إدارة الملفات، ولا يقتصر الاستعمال على خدمة الحوسبة السحابية "آي كلاود" مع إيقاف برنامج آي تيونز.

وماذا عن حواسيب ويندوز؟

تنطبق التغييرات المتعلقة ببرنامج أبل آي تيونز على أجهزة الماك، التي تعمل بنظام ماك أو إس 10.15 Catalina فقط اعتبارا من فصل الخريف المقبل، وسيستمر عمل برنامج آي تيونز على الإصدارات القديمة من نظام التشغيل، ولن تسري التغييرات الجديدة على أجهزة ويندوز بحسب المعلومات المتوفرة حالياً.