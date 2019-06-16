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© REUTERS / Khaled Abdullah
وأعلنت قوات التحالف العربي، في وقت سابق، اليوم، تنفيذ عملية ضد أهداف لجماعة أنصار الله في العاصمة صنعاء وسط اليمن. ونقلت قناة "العربية" على "تويتر" عن التحالف إنه "نفذ عملية استهداف نوعية أهداف عسكرية للميليشيات في صنعاء"، داعيا المدنيين إلى "عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء".
وتنفذ قوات التحالف، منذ مارس/آذار 2015، غارات جوية وعمليات عسكرية، ضد جماعة الحوثيين، التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، ومناطق شاسعة في شمال غرب البلاد.
وأدت الغارات، والقصف المدفعي المتبادل بين قوات التحالف والحكومة اليمنية من جهة، وقوات الحوثيين وحلفائهم من جهة أخرى، إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين والعسكريين، وإلى نزوح السكان من مناطق النزاع. كما تسببت العمليات العسكرية بتدمير البنية التحتية للبلاد، فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض القاتلة، وكذلك المجاعة في بعض المناطق، التي يتركز فيها القتال.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ثلاثة أطفال وإمراة في غارة لطيران "التحالف العربي" على اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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