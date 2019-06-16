- 1/2
- 2/2
وأكد الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، صباح اليوم، الأحد، أن البعثة القطرية ستحضر ومعها شحنة جديدة من النقود للقطاع، وسوف تبلغ حماس بآخر تطورات اتفاق التهدئة.
© REUTERS / Mohamed Azakir
ومن المقرر أن يحضر السفير القطري في قطاع غزة، محمد العمادي، 30 مليون دولار، إلى القطاع، بهدف تحسين الأحوال الاجتماعية، والأوضاع الاقتصادية الصعبة للأهالي الفلسطينيين في القطاع.
وتأتي الخطوة القطرية في ظل معارضة إسرائيلية داخلية، خاصة من عائلة الضابط الإسرائيلي الأسير لدى حركة حماس، هدار جولدين، والتي احتجت على القرار الإسرائيلي، بالسماح بإدخال دفعة جديدة من الأموال القطرية لقطاع غزة.
يذكر أن قطر قررت منح الفلسطينيين في قطاع غزة عشرات الملايين من الدولارات لتحسين الأحوال الاقتصادية، وذلك على دفعات، وصل منها حوالي 30 مليون دولار، حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط معارضة إسرائيلية داخلية... خطوة قطرية جديدة في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.