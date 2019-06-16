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© AFP 2019 / Mohammed Al-Shaikh
وأضاف أن "مرتجى قريريص، الذي ألقى القبض عليه في سبتمبر/ أيلول سنة 2014، صدر ضده حكم مبدئي بالسجن 12 عاما، مع احتساب المدة التي قضاها منذ القبض عليه، و4 سنوات مع وقف التنفيذ لصغر سنه، مشيرا إلى أنه يمكن استئناف الحكم".
وتعليقا على إعدام السلطات السعودية 37 شخصا، قال مساعد للقائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي: "لو أعدمنا مهربا فإنهم يطبلون لذلك في وسائلهم الإعلامية لكننا نرى أنهم يلتزمون الصمت إزاء إعدام 37 شخصا دفعة واحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد جدل كبير... السعودية تكشف حقيقة إعدام الشاب "المراهق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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