وفد من "حماس" يبحث مع وزير الأمن الإيراني مخاطر فرض "صفقة القرن"

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الحركة، في بيان على موقعها الرسمي اليوم الأحد، "التقى وفد من الحركة برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، وعضو المكتب السياسي حسام بدران، وعضو العلاقات العربية والإسلامية أسامة حمدان، وممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي، مع وزير الأمن الإيراني سيد محمود علوي"، موضحة "بحث الجانبان سبل مواجهة التهديدات الصهيوأميركية الموجهة للقضية الفلسطينية خاصة والمنطقة عامة".

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وأوضحت الحركة: "استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين الطرفين وسبل تطويرها"، متابعة أن الجانبين "أكدا ضرورة استمرار اللقاءات لمواجهة التحديات والمخاطر الكبيرة الناتجة عن إصرار الإدارة الأمريكية على فرض صفقة القرن المرفوضة بإجماع الفلسطينيين، وعلى غير رغبة شعوب المنطقة قاطبة".

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت عن خطة لتسوية الصراع بين فلسطين وإسرائيل وفق ما أطلق عليه تسمية "صفقة القرن" التي أعلن الفلسطينيون رفضهم لها، كونهم يشككون بنزاهة الطرف الأمريكي كوسيط بين الطرفين.

ولا سيما بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب، الشيء الذي اعتبره الجانب الفلسطيني خروجاً على مقررات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، التي تعتبر القدس الشرقية منطقة محتلة من قبل إسرائيل ولا يجوز المس بطابعها القائم قبل الاحتلال أو تغيير وضعها الجغرافي تاريخيا والسكاني أيضا.