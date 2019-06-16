التحالف: استهداف نوعي لأهداف عسكرية للحوثيين في صنعاء

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الرياض: أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الأحد، عن استهداف نوعي لأهداف عسكرية للحوثيين في صنعاء. وأكد التحالف تدمير مقر تخزين طائرات مسيرة في العاصمة اليمنية.
إلى ذلك، ناشد المدنيين عدم الاقتراب من الموقع المستهدف بصنعاء، أو المواقع العسكرية الأخرى.
يذكر أن التحالف أعلن أيضاً السبت أنه استهدف أهدافاً عسكرية في صنعاء. وأوضح أن الاستهداف شمل منظومات دفاع جوي. كما أكد أن تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي.
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