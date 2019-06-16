وسم يوم الأب العالمي يتصدر تريند تويتر.. والسعوديون يشاركون بقوة

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

يحتفل رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجماعي في العالم العربي، بيوم الأب العالمي، الذي يوافق الحادي والعشرين من يونيو، في كل عام.

واحتل وسم يوم الأب العالمي، صدارة الترتيب في التريند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، ونشر من خلاله آلاف عبارات التهنئة والمؤثرة لما ما قدمه الأب ومشاعرهم، والذي تصدر ترند التواصل الاجتماعي “تويتر” فيما تجاوز عدد التغريدات 45 ألف تغريدة.

وعبر المغردون عن امتنانهم للآباء، ودورهم المهم في تنشئة الأجيال والحفاظ على الأسر، وغرد آلاف المتابعين بدعوات لآبائهم، للتعبير عن محبتهم لهم، فيما قالت مغردة تدعى خلود: “اللهم إن أبي حبيبي ونظري الذي أبصر به إملئ قلبه راحة لاتفنى ولاتريني به بأسًا”، وأوردت متابعة أخرى تدعى غدير: ” ثم إنّ الأب كالماء أينما يّزخ يروي ويُحيي لا عز كعزّ الأب ولا حب بعد حب الأب”.

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وكانت الأمريكية سونورا لويس سمارت دود، من سبوكِين بولاية ميتشيجان، أول من جائتها فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب 1909، بعد أن استمعت إلى موعظة دينية يوم عيد الأم.

وقامت سونورا بتكريم والدها وليم جاكسُون سمَارت الذي قام بمفرده بتربية أطفاله الستة بعد موت زوجته، ووزعت ورقة ممضاة عبر مجموعة من شباب يحرصون على الاحتفال بعيد الاباء تناشد فيها العالم بتخصيص يوم للاحتفال بالأب.

واحتفلت مدينة سبوكِين بأول يوم أب في 1910، وانتشرت هذه العادة فيما بعد في دول أخرى.