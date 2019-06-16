قال البروفيسور بيتر يورين إن لون اللسان يعد بمثابة مرآة الصحة، حيث تنذر التغيرات اللونية الطارئة بالإصابة بأمراض خطيرة.

وأوضح جراح الفم والأسنان الألماني أن اللسان، الذي يتمتع بالصحة، يكون لونه ورديا فاتحا مع وجود طبقة نحيلة مائلة للون الأبيض ناجمة عن بقايا الطعام، في حين تدق التغيرات اللونية التالية ناقوس الخطر:

- أبيض: يرجع اللون الأبيض إلى الإصابة بنزلة برد أو أمراض الجهاز الهضمي

- أصفر: يشير اللون الأصفر إلى الإصابة بعدوى فطرية أو مشكلة بالصفراء أو الكبد

- أحمر: ينذر اللون الأحمر بالإصابة بأمراض معدية أو نقص فيتامين B12 أو مشاكل بالجهاز الهضمي أو الكبد أو القلب

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- بني: يدل اللون البني على أمراض الأمعاء ومشاكل الكلى

- رمادي: يشير اللون الرمادي إلى نقص الحديد أو فقر الدم

- أسود: يشير اللون الأسود إلى وجود خلل بفلورا الفم، كما أنه قد يكون أحد الآثار الجانبية للمضادات الحيوية

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب في حال ملاحظة أي تغير طارئ على لون اللسان لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء هذا التغير وعلاجه في الوقت المناسب.