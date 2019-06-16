شكرا لقرائتكم البرلمان العربي يناقش قراراً حول الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية سعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ 13 ساعة في 15 يونيو 2019 - اخر تحديث في 15 يونيو 2019 / 21:21

عقد مكتب البرلمان العربي اليوم (السبت)، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، اجتماعاً برئاسة الدكتور مشعل السلمي، وبحضور نوابه ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان.



وقال السلمي في تصريح، في ختام الاجتماع: "إن مكتب البرلمان العربي ناقش عدداً من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في بعض الدول العربية، والمستجدات الخطرة التي تواجه الأمن القومي العربي".

وأشار إلى أن مكتب البرلمان العربي أقر عدداً من مشاريع القرارات، وأحالها للجان البرلمان العربي، لمناقشتها وعرضها على الجلسة العامة للبرلمان العربي التي ستعقد الأربعاء المقبل، ومنها مشروع قرار في شأن الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية في السعودية، وسفن تجارية في المياه الإقليمية لللإمارات العربية المتحدة، ومشروع قرار في شأن مستجدات الأوضاع في اليمن.

Advertisements

وأضاف أن مكتب البرلمان العربي أحال مشاريع أربعة قوانين استرشادية، وهي: تعليم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نمواً، ومكافحة الأمية في العالم العربي، والتشجيع على القراءة في العالم العربي، والتعاون العربي في مجال الفضاء والأقمار الاصطناعية.

ولفت إلى أن مكتب البرلمان العربي أقر برنامج عمل الندوتين المهمتين التي ينظمهما البرلمان العربي بحضور نخبة عربية من الوزراء والسياسيين والخبراء والمتخصصين والأكاديميين بعد غدٍ الإثنين، وهما ندوة "نحو بناء استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي"، وندوة "عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق"، وستعرض نتائج أعمال الندوتين على لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وأوضح السلمي، أن مكتب البرلمان العربي استعرض ما صدر من القمتين الطارئتين الخليجية والعربية، وثمّن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الدعوة لعقد القمتين في مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك، التي وحدت المواقف العربية لحماية الأمن القومي العربي والتصدي للتحديات والأخطار المحدقة في العالم العربي، وبحث سُبل تحرك البرلمان العربي لصيانة الأمن القومي العربي في هذه المرحلة الحرجة.

وأفاد رئيس البرلمان العربي، أنه تم خلال الاجتماع أيضًا مناقشة تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمحورية للعالم العربي، واستمرار البرلمان العربي في دعم صمود الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967.