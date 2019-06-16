شكرا لقرائتكم تفكيك قنبلة من الحرب العالمية الثانية عثر عليها في برلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 15 يونيو 2019 - اخر تحديث في 15 يونيو 2019 / 22:10

فككت ليل الجمعة السبت قنبلة أميركية عائدة إلى الحرب العالمية الثانية زنتها 100 كيلوغرام عثر عليها في وسط برلين قرب ساحة ألكسندربلاتس الشهيرة، بحسب ما أفادت الشرطة.



وقد أجلت الشرطة حوالى 3 آلاف شخص من المنطقة وطوقتها بعد اكتشاف القنبلة التي رمتها طائرة أميركية إبّان الحرب العالمية الثانية، في جوار مركز تجاري وكبسولة التفجير فيها لم تشغّل بعد.

وضرب طوق أمني في الموقع وعُلّقت حركة السير. وكتبت شرطة برلين على "تويتر"، "لقد فككنا الكبسولة بنجاح. نحن نرفع الطوق الأمني تدريجا. ستتمكنون من العودة إلى شققكم قريبا".

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وغالبا ما تشهد ألمانيا حوادث من هذا القبيل تكتشف خلالها قنابل تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية.

وتتخذ تدابير أمنية مشددة وقت العثور على متفجرات رماها الحلفاء لم تنفجر بعد. ومن السهل عادة تفكيك هذه الألغام وفي حالات نادرة يقتضي الأمر تفجيرها. شهدت برلين خلال الحرب قصفا شديدا، خصوصا في ربيع العام 1945. وقد دمّر ثلث المساكن في المدينة وبلغت حصيلة القتلى عشرات الآلاف. وقد عثر على آلاف القنابل التي لم تنفجر بعد منذ ذلك الحين ويقدّر الخبراء وجود حوالى 3 آلاف قنبلة بعد.

ونفذت أكبر عملية إخلاء في حوادث من هذا النوع منذ العام 1945 في فرانكفورت في أيلول (سبتمبر) 2017 لتفكيك قنبلة بريطانية بشحنة متفجرة تبلغ 1,4 طن. واضطر وقتها 65 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم.