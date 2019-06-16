شكرا لقرائتكم غارات التحالف تدمر مخزن أسلحة للميليشيا الحوثية في حجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن – "الحياة" | منذ 16 ساعة في 15 يونيو 2019 - اخر تحديث في 15 يونيو 2019 / 21:29

دكت غارات نفذتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية اليوم (السبت)، مواقع تمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة حجة شمال غربي البلاد.



واستهدفت المقاتلات مخزن أسلحة في منطقة بني حسن بمديرية عبس، ما أدى الى تدميره كلياً، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وأيضاً استهدفت المقاتلات في غارات أخرى، تعزيزات للميليشيا شرق جسر الحقوف، في مديرية مستبأ بالمديرية ذاتها. وأسفرت الغارات عن تدمير عربتين تابعتين للميليشيا ومصرع كل من كان على متنهما.

إلى ذلك، أفشلت قوات من الجيش اليمني، هجوماً لميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء وسط اليمن.

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وقال مصدر عسكري إن وحدات من الجيش نجحت في صد هجوم للميليشيا في جبهة قانية، وألحقت خسائر بهم في الأرواح والعتاد، وإجبار من تبقى منهم على الفرار والتراجع.

وذكر أن قوات الجيش استهدفت بالمدفعية الثقيلة تحركات للميليشيا في المنطقة ذاتها، مشيراً إلى أن الاستهداف المدفعي طاول عربة بموقع الشبكة في منطقة قانية، وأسفر ذلك عن تدمير عربة ومصرع كل من كانوا على متنها من مسلحي الحوثي.

وفي الحديد غرباً، قُتل 40 عنصراً من ميليشيا الحوثي في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، بينما قتل أربعة عناصر أيضاً بنيران المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء (وسط).

وذكر مصدر ميداني، أن أربعة عناصر من الميليشيا قتلوا برصاص المقاومة الشعبية في مناطق آل حميقان بمديرية الزاهر، بعد استهدافهم في أحد مواقع تمركزهم في المنطقة.

من جهة ثانية، أسفرت مواجهات الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة الساحلية، عن مقتل 40 عنصراً من الميليشيا، بينهم قائد الهجوم المدعو محمد محمد علي الشريف، وجرح عشرات آخرين.