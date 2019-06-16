أنقرة: هجوم على نقطة مراقبة تركية في إدلب

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أنطاكيا — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد، أنه "تم إطلاق قذائف هاون من المنطقة التي تقع تحت سيطرة الجيش السوري على نقطة المراقبة التركية التاسعة في إدلب، ونعتقد أن الهجوم متعمد".
© REUTERS / UMIT BEKTAS
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن بلاده ستواصل أعمالها حول منبج وشرق الفرات بشكل صارم، معتبرا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تلتزم بوعودها مع تركيا بشأن منبج.
وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي: "لا يمكننا أن نترك منبج وشرق الفرات نواصل أعمالنا حول الموضوع بشكل صارم"، مؤكدا "نحافظ على خططا حول منبج وتل رفعت وإدلب".
وتابع أن "مواصلة النظام السوري الاعتداء على إدلب وقصفها بقنابل الفوسفور جريمة لا تُغتفر ولا يمكننا السكوت عليها. لن نسكت إن واصل النظام السوري هجماته على نقاط المراقبة التركية في إدلب".
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