تقرير حكومي: مقتل أكثر من 2700 مدني بنيران الحوثيين في تعز

اليمن / محمد السامعي/ الخليج 365

أعلن تقرير حكومي يمني، مقتل أكثر من 2700 مدني، بنيران مسلحي جماعة الحوثي، في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

جاء ذلك في تقرير لمكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة تعز، نشره بصفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بوقت متأخر من مساء السبت.

وقال التقرير، إن عدد وقائع الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي ضد المدنيين في مدينة تعز وبعض مديريات المحافظة خلال الفترة من مارس/ آذار 2015 حتى 15 يونيو/ حزيران 2019 م ، بلغت 30 ألفا و494.

وأضاف أنه رصد من بين هذه الانتهاكات، مقتل ألفين و720 من الرجال والنساء والأطفال.

ولفت إلى أن إجمالي عدد المصابين من الرجال والنساء والأطفال، بلغ أكثر من 13 ألفا.

فيما بلغ إجمالي عدد المختطفين من الرجال والنساء والأطفال 705، مع تسجيل تهجير 5 آلاف و595 مواطنا، حسب التقرير.

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وأشار التقرير إلى أن هذه الإحصائيات "ليست نهائية وقابلة للزيادة"، مشيرا إلى أن هناك انتهاكات لم يُبلغ بها المكتب.

كما أشار إلى وجود انتهاكات وقعت في مناطق من المحافظة لازالت تحت سيطرة الحوثيين، وأنه تم التستر عليها أو عدم الإبلاغ عنها من قبل السكان خشية تعرضهم للبطش.

ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول ما أفاد به التقرير الحكومي.

وتسيطر القوات اليمنية الحكومية على معظم مدينة تعز(مركز المحافظة)، فيما تتقاسم هذه القوات مع الحوثيين السيطرة على مديريات الريف.

وفي 18 أغسطس/آب 2016، تمكنت القوات الحكومية من كسر الحصار جزئيًا من الجهة الجنوبية الغربية لمدينة تعز، وسيطروا على "طريق الضباب"، في حين تواصل هذه القوات المعارك من أجل فك الحصار بشكل كامل.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.