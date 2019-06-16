بن سلمان يطالب المجتمع الدولي بموقف "حازم" تجاه إيران

الرياض/ الخليج 365-

طالب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، المجتمع الدولي باتخاذ موقف "حازم" تجاه إيران.

وقال في حوار الأحد مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إن "النظام الإيراني ووكلاءه قاموا بأعمال تخريبية لأربع ناقلات بالقرب من ميناء الفجيرة (الإمارات)، منها ناقلتان سعوديتان".

وشن بن سلمان في المقابلة هجوما شديدا على طهران، وأضاف أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران كانت وراء "ما شهدناه من أحداث أخيرة في المنطقة، بما فيها استهداف المضخات التابعة لشركة «أرامكو»".

وأشار إلى هذا الأمر "يؤكد أهمية مطالبنا للمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم أمام نظام توسعي"، في إشارة منه لإيران.

وتابع متسائلا: "الخيار واضح أمام إيران. هل تريد أن تكون دولة طبيعية لها دور بنّاء في المجتمع الدولي، أم تريد أن تبقى دولة مارقة؟".

وأجاب قائلا: "نحن نأمل في أن يختار النظام الإيراني أن يكون دولة طبيعية وأن يتوقف عن نهجه العدائي".

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ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من طهران غير أن إيران عادة ما تنفي التدخل في شؤون الدول، وتتهم السعودية بالتدخل في شؤون دول بينها اليمن.

والخميس، قال وزير الشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن بلاده تتفق مع واشنطن في مسؤولية إيران عن استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، قرب مضيق هرمز.



صباح الخميس، تحدثت وسائل إعلام إيرانية وعمانية عن تعرض ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان، وإنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصًا، ونقلهم إلى ميناء "جاسك" الإيراني.

ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وحملت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، في مايو/أيار الماضي، إيران المسؤولية عن تلك الهجمات، فيما وصفت الأخيرة اتهامها باستهداف السفن بأنه "أخبار كاذبة"، نافية أي علاقة لها بتلك العملية.

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