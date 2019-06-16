غارات "التحالف" تستهدف مواقع للحوثيين في صنعاء

اليمن/ الخليج 365



شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، فجر اليوم الأحد، غارات على عدة مواقع لمسلحي جماعة الحوثي، في العاصمة صنعاء، بعد ساعات من إعلان السعودية عن إسقاط طائرة مسيرة صوب مدينة أبها.

وقال مصدر عسكري حوثي مفضّلاً عدم ذكر هويته، للأناضول، إن الغارات استهدفت قاعدة الديلمي الجوية شمالي صنعاء، والمدرسة الجوية في كلية الطيران بشارع الستين، غربي العاصمة.

وأضاف بان المقاتلات شنت غارة أخرى على معسكر الصيانة في مديرية الثورة.

ووفق المصدر فإن غارة استهدفت منطقة العروق في مديرية بني الحارث، إحدى ضواحي صنعاء، وإن القصف خلّف انفجارات عنيفة، دون ان يوضح حجم الخسائر.

ويأتي القصف رداً على إطلاق الحوثيين طائرة بدون طيار (مسيّرة)، أسقطتها قوات الدفاع الجوي السعودي في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

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وقالت جماعة "الحوثي" إنها قصفت مطاري أبها وجازان جنوبي السعودية، السبت.

والأربعاء، أعلن التحالف العربي في اليمن تعرض مطار أبها لـ"عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ "كروز".

وهجوم الأربعاء هو الثاني من نوعه للجماعة، على الداخل السعودي، بعد شهر من استهداف محطتي ضخ نفط.

وتبذل الأمم المتحدة جهودا لإنهاء حرب دخلت عامها الخامس، لكنها ما زالت متعثرة، وجعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وتحظر قوانين الحرب جميع الهجمات على المدنيين أو الهجمات التي لا يمكنها التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية.

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