قطر عضو مراقب في برلمان دول أمريكا اللاتينية والكاريبي

أحمد يوسف / الخليج 365



وقع مجلس الشورى القطري مع برلمان دول أمريكا اللاتينية والكاريبي على مذكرة تفاهم أصبحت بموجبها الدوحة عضوا مراقبا في برلمان دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.



واتفق الطرفان على "تعزير التعاون البرلماني والتبادل السياسي لتقوية أواصر الصداقة بين قطر ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي."



كما اتفقا على "المساهمة في تجاوز الحصار المفروض على قطر وإحلال السلام بين الشعوب وتعزيز قنوات التواصل البرلماني بين الطرفين وتبادل المعارف والتجارب البرلمانية في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية."



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ووقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود؛ و رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي الياس كاستيلو.

رئيس مجلس الشورى القطري في تصريح صحفي قال إن "اختيار قطر لتكون عضوا مراقبا في اتحاد برلمان دول أمريكا اللاتينية والكاريبي يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدوحة على صعيد العالم."



وأوضح أن "قطر ستشارك في اتخاذ القرارات ومتابعة الأحداث والتنسيق مع هذا الاتحاد."

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