السودان .. مظاهرات ليلية بالعاصمة الخرطوم تطالب بسلطة مدنية

الخرطوم/ الخليج 365



نظمت في عدد من أحياء العاصمة السودانية، الخرطوم، مظاهرات ليلية، احتجاجا على فض الاعتصام بالقوة الجبرية، ورفض المجلس العسكري، تسليم السلطة إلى المدنيين.



وأفاد شهود عيان للأناضول، خروج المئات في حي الصحافة غرب الخرطوم، وحي ود نوباوي بأم درمان.



وأوضحوا أن المتظاهرين رددوا شعارات، "لن نتراجع.. نقاوم لا نساوم".



وتشترط قوى التغيير للعودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية أن يعترف بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل "لجنة تحقيق دولية" لبحث ملابساتها.

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وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى التغيير، من احتمال تكرار ما حدث في دول عربية أخرى، من حيث التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي وعدم تسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلال تجمع شعبي في الخرطوم السبت، أن المجلس يمتلك تفويضا من الشعب بتشكيل حكومة تكنوقراط.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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