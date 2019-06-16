مصرع أكثر من 40 شخصًا جراء موجة حر شديدة بالهند

الخليج - واس

لقي أكثر من 40 شخصًا مصرعهم حتى الآن بسبب موجة الحر التي تشهدها ولاية بيهار شرق الهند، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الولاية من انتشار مرض متلازمة التهاب الدماغ الحاد الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 73 طفلا بمدينة مظفربور.

وذكرت قناة “إن دي تي في” الهندية اليوم، أنه تم الإبلاغ عن معظم الوفيات الناجمة عن موجة الحر في مناطق أورانجاباد، و جايا، و نوادا، مشيرة إلى أن 27 شخصًا لقوا حتفهم في أورانجاباد وحدها.

وأضافت القناة الهندية، أن البلاد تشهد أقوى موجة حارة هذا العام، حيث سجلت أربعة مدن في شمال الهند رقمًا قياسيًا بلغت في بعض المناطق درجات الحرارة 48 درجة مئوية.