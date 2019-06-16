الهيئة_الملكية تعلن فتح باب القبول الموحد للكليات والمعهد

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن فتح باب القبول الموحد للكليات والمعهد بدايةً من اليوم (الأحد) وحتى يوم السبت الموافق 19 من شهر شوال الجاري.
وأوضحت الهيئة في تغريدة نشرها حساب معهد الجبيل التقني على موقع “تويتر”، أن عملية التقديم ستكون عن طريق المواقع الإلكترونية للكليتين والمعهد.
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