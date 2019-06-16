زلزال مدمر «7.4 ريختر».. وتحذير من #تسونامي في #نيوزيلندا

الخليج - واس

أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيرًا من خطر حدوث أمواج مد عالية ( تسونامي ) من جراء زلزال عنيف بلغت قوته 7,4 درجات على مقياس ريختر ضرب بالقرب من جزر كرمادك، الأرخبيل غير المأهول الواقع في شمال شرق نيوزيلندا.

وبث الدفاع المدني النيوزيلندي هذا التحذير من التسونامي بعيد إعلان المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي أن زلزالاً عنيفًا بقوة 7,4 درجات ضرب في الساعة 10,55 صباحاً (22,55 ت غ السبت) على عمق 34 كلم وعلى بعد حوالي 928 كيلومتراً شمال شرق مدينة تاورانغا النيوزيلندية في الجزيرة الشمالية.