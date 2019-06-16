بعد تصريحات باسيل... مسؤول لبناني يثير غضب السعوديين

وقال نصرالله، في المقابلة التي أجراها على قناة OTV لمقدم البرنامج: "وين أكثر بلد فيه تسول؟" فيجيبه المقدم: "لبنان؟" ليقول نصرالله: "رح تتفاجئ إذا بقلك السعودية؟ أنا مرقت في 1979-1980 جئت بالبر من الإمارات إلى لبنان المناطق التي شفتها بعرعر بتفرجيك وكأنهم بزمن المماليك".

ورد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على مقطع الفيديو قائلا في تغريدة: "يتساءل الضيف:- وين أكتر بلد فيه تسول.. المذيع مجيبا بتساؤل:- لبنان؟.. فيرد الضيف:- (رح تتفاجأ..السعوديّييي)طبعا يعني السعودية.. وأنا أسأل نفسي وأجيب:- س:-وين أكثر بلد فيه زبالة ج:-لبنان وما (رح تتفاجأ) من كثرة الزبالة صاروا يستضيفوها في البرامج".

​وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، قد تعرض لموجة من الانتقادات من شخصيات ووسائل إعلام سعودية بسبب ما وصف بإقحام السعودية في تغريدة كرسها للدفاع عن "اليد العاملة اللبنانية". قائلا: "من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى أكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية إيرانية أو أمريكية فاللبناني "قبل الكل".