ولي العهد السعودي يوجه رسالة ويتحدث عما يتخوف منه الكثيرون

© Sputnik . Taras Litveneko وقال ابن سلمان ، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط": "فخور بأن المواطن السعودي أصبح يقود التغيير، بينما تخوف الكثيرون من أن الرؤية ستواجه مقاومة بسبب حجم التغيير الذي تحتويه". وأكد أن رؤية 2030 انتقلت من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، قائلاً: "بدأنا نرى النتائج". وأضاف: "ما يحدث في السعودية تغيير هيكلي شامل للاقتصاد الكلي هدفه إحداث نقلة في الأداء الاقتصادي والتنموي على المديين المتوسط والطويل". وبشأن شركة أرامكو، أكد ولي العهد السعودي الالتزام "بالطرح الأولي العام لأرامكو، وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب"، لكنه اعتبر أن "تحديد مكان الطرح سابق لأوانه"، لافتا إلى استكمال خطوات تمهيدية عدة استعدادا للطرح.

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