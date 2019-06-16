طاقم الناقلة النرويجية التي تعرضت لهجوم يصل إلى دبي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قالت شركة "فرنتلاين" المشغلة لناقلة النفط النرويجية "فرنت ألتير" التي تعرضت لهجوم في خليج عمان، إن أفراد طاقم السفينة وصلوا إلى دبي.

وفي بيان نشرته اليوم السبت 15 يونيو/حزيران، قالت الشركة "كل أفراد طاقم الناقلة وعددهم 23 غادروا إيران من مطار بندر عباس ووصلوا إلى مطار دبي الدولي بعد ظهر اليوم".

من جانبه قال متحدث باسم الشركة لرويترز، إن الطاقم ويضم أفرادا من روسيا والفيليبين وجورجيا حظي بالعناية من جانب السلطات الإيرانية.

وغادر معظم أفراد الطاقم إلى بلادهم مباشرة بعد وصولهم إلى دبي، بينما يعتزم الباقون المغادرة يوم غد الأحد 16 يونيو/حزيران.

وتعرضت "فرنت ألتير" وناقلة نفط يابانية لهجوم بخليج عمان يوم الخميس الماضي.

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