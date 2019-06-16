المجلس العسكري السوداني: لم نأمر بفض ميدان الاعتصام بالقوة

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني والفريق أول جمال عمر رئيس اللجنة الأمنية - صورة أرشيفية

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أصدره، السبت، أنه لم يأمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة، نافيًا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا من معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي، الخميس الماضي، بهذا الخصوص.

وفيما يلي تورد وكالة الأنباء السودانية «سونا» نص تعميم المجلس:

المجلس العسكري الانتقالي

تعميم صحفي

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أوردت بعض وسائل الاعلام مؤخراً معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي، الخميس الماضي، مفادها أن المجلس قد أمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة.

وأشارت إلى الاجتماع المشترك للمجلس مع الجهات العدلية والذي طلب فيه المجلس العسكري تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بعمل القوات المشتركة لنظافة منطقة كولومبيا والتي تفضل بها النائب العام دون أن يحضر بقية الاجتماع.

أما التخطيط لعملية كولومبيا فقد تمت بواسطة الجهات العسكرية والأمنية المنوط بها ذلك.

إن المجلس العسكري الانتقالي، إذ يأسف لهذا النقل والبث الضار، يؤكد حرصه على تمليك الحقائق كاملة لحظة بلحظة عبر اللجنة التي تحقق في موضوع ميدان الاعتصام والتي تم تشكيلها من كفاءات عدلية وقانونية مهنية ذات خبرات واسعة.