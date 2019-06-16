صحيفة الخليج الالكترونية قالت إدارة الخطوط السعودية في تونس إن أحد ملاحيها تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس. وأكدت أنها تتابع الحالة الصحية للملاح، كما تتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة، وسيتم توضيح نتائج التحقيقات حال انتهائها. وكانت وسائل إعلام تونسية ذكرت أنه تم إيقاف طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، بإذن من النيابة العمومية للاشتباه بتورط أحدهم في تعنيف أحد أفراد الطاقم في نزل بضاحية قمرت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرض أحد ملاحي #الخطوط_السعودية لإصابة بالغة في #تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.