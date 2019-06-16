مسؤول أمريكي رفيع يحذر من الفوضى في السودان

أشاد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي بالوساطة التي تجريها إثيوبيا، بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغير، محذرا من وقوع فوضى في السودان.

وأكد المسؤول الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة الأمريكية بأديس أبابا، دعم الإدارة الأمريكية جهود الاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيغاد لحل الأزمة في السودان.

وأشار "ناجي" إلى أن هناك بعض الجهات المخربة بين الأطراف السودانية، محذرا من وقوع فوضى في السودان شبيهة بالأزمة في ليبيا، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى حكومة في السودان يقودها مدنيون.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تخشى أن يعود النظام السابق في السودان، مستغلا الظرف القائم في الخرطوم.

وشدد على ضرورة عدم اتخاذ الأطراف في السودان خطوات أوحادية الجانب، وأن الولايات المتحدة ليست لها أية أجندة في السودان سوى رؤية حكم مدني في السودان بعد 30 عاما من الدكتاتورية.

وخلال لقاء له بوزير الخارجية الاثيوبية غدو أندرجاتشاو، بأديس أبابا، قال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة تقدر جهود الاتحاد الأفريقي وجهود رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للتوسط بين الفرقاء السودانيين وإحلال السلام في السودان.

وأكد "ناجي" دعم الولايات المتحدة الكامل لجهود المبعوثين الخاصين المعينين من قبل الاتحاد الأفريقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وقال إن الولايات المتحدة عينت سفيرها السابق في إثيوبيا دونالد بوث كمبعوث خاص لها للسودان، من أجل متابعة الأوضاع وتسهيل عملية الوصول إلى تسوية للأزمة في الخرطوم.

كان مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية التقى، الخميس، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان بالخرطوم.

ورحب البرهان خلال اللقاء بسعي واشنطن للوصول لتسوية في السودان.

وقال السفير صديق محمد عبدالله، مدير إدارة الشؤون الأوروبية والأمريكية بالخارجية السودانية، إن اللقاء تميز بتبادل صريح لوجهات النظر بين الجانبين، حيث قدم رئيس المجلس العسكري الانتقالي شرحا حول ما تم في السودان بعد 11 أبريل/نيسان الماضي، وحول مسار التفاوض مع شركاء المجلس العسكري في العملية السياسية.

وأضاف أن رئيس المجلس العسكري أكد انفتاح المجلس على الدور الإيجابي المتوقع من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للوصول إلى تسوية سياسية.

وعبّر مساعد وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره للفرصة التي أتيحت له لمقابلة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في هذا الوقت الحساس من تاريخ السودان.

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