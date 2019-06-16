المجلس العسكري الانتقالي في السودان: لم نأمر بفض الاعتصام بالقوة

شدد المجلس العسكري الانتقالي في السودان على أنه لم يأمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم بالقوة.

وأصدر المجلس السبت بيانا جاء فيه: "أوردت بعض وسائل الإعلام معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي الخميس الماضي وتتعلق بفض الاعتصام بالقوة".

وأضاف البيان أن وسائل الإعلام أشارت إلى الاجتماع المشترك للمجلس مع الجهات العدلية، والذي طلب فيه المجلس تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بعمل القوات المشتركة لنظافة منطقة كولمبيا".

وتابع البيان: "المجلس العسكري الانتقالي إذ يأسف لهذا النقل الضار، ويؤكد حرصه على كشف الحقائق كاملة أمام الجمهور عبر لجنة التحقيق في موضوع الاعتصام، والتي شكلت من كفاءات عدلية وقانونية مهنية ذات خبرات واسعة".

وفي وقت سابق السبت، قال الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان إن التغيير في البلاد كان سلسا، والمجلس يستمد قوته من الشعب.

ولفت دقلو، في كلمته أمام مؤتمر شعبي حاشد بالعاصمة الخرطوم، إلى أن المجلس العسكري الانتقالي لا يرفض التفاوض مع القوى المدنية، موضحا أن هناك العديد من المؤامرات التي تحاك ضد السودان، وسيكشف عنها".

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