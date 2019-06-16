"تويتر" يعود لنظام ماك بعد توقف أكثر من عام

بعد أكثر من عام من توقف تطبيقه لأجهزة ماك، تقول شركة تويتر اليوم الأحد إنها ستعيد البرنامج بعد أن كشفت أبل النقاب عن مشروع Catalyst لنظام ماك بإصدار 10.15.

وأعلنت تويتر هذا خلال مؤتمر WWDC من أبل الأسبوع الماضي، قائلًا إن التطبيق سوف يبدأ الخريف المقبل، وأن الإصدار الجديد يحتوي على مجموعة متنوعة من الميزات مثل الوضع المظلم، اختصارات لوحة المفاتيح، النوافذ المتعددة، والإشعارات.

وفي فبراير 2018، قامت تويتر بسحب التطبيق من متجر تطبيقات أبل بعد تاريخ من التحديثات المتفرقة، وأوصى مستخدميه باستخدام إصدار الويب.

وفي منشورها بالأمس، وفرت أيضًا تفسيرًا إضافيًا للسبب وراء توقف تطبيق Mac الأصلي، حيث قالت إن تطبيق ماك توقف بسبب تركيز تويتر بشكل متزايد على تطبيقاته المحمولة، ولا يمكن للشركة التركيز في النوعين معًا.

وتقول تويتر إنه باستخدام Project Catalyst، يكون بإمكانها استخدام قاعدة بيانات iOS الحالية وإضافة ميزات لسطح المكتب مع الحفاظ على كفاءة الصيانة وتحسين قاعدة الرموز المشتركة في السنوات القادمة.