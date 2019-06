"أبل" تزود مستخدميها بتطبيق Find my لمنع سرقة الأيفون

قدمت شركة أبل لأجهزتها بنظام IOS 13 ميزة مهمة ومفيدة صممت لمنع سرقة المنتجات، وهو تطبيقfind my والذى يحمى الأجهزة من الضياع، عن طريق إرسال إشارات لمالك لجهاز عن موقعه، وفيما يلى 5 معلومات عن تلك الميزة:

تعتمد علي البلوتوث:

يعتمد التطبيق بشكل قوى على خاصية البلوتوث الموجودة فى أجهزة أبل، فعتد سرقة الجهاز يقوم المالك بالتسجيل داخل الـicloud للإبلاغ بسرقة الجهاز، فيتم إصدار إشارات من البلوتوث الخاص بالجهاز لأى جهاز أبل قريب يفيد بعملية السرقة، وبعدها يتم إرسال إشارات لمالك الجهاز عن موقع الجهاز.

يعمل بكل الظروف:

حتى إن كان المالك لم يشغل خاصية البلوتوث أو الواى فاى قبل السرقة، أو كان الجهاز مغلقاً، ستعمل الخاصية بسرعة وبدقة عالية لتساعد المالك في العثور على الجهاز المفقود.

خصوصية قوية:

عند سرقة الهاتف يرسل فقط لمالك الجهاز الإشارات عن طريق الجهاز المسجل فى الـi cloud ، ولا ترسل المعلومات لأى جهاز أخر أو حتى لشركة أبل نفسها.

بديلاً لتطبيقات أخرى:

يعد تطبيقfind my بديلاً لخدمةfind my و find my friend المبتكرة من أبل بحلول عام 2011، الذين كانوا يساعدون على العثور على الجهاز والعثور على الأصدقاء.

الأجهزة التى تشمل تلك الميزة:

ستقوم أبل بتوفير ميزةfind my لأجهزةios 13 وI pad os وmacOS Catalina، لكنه لن يكون نظامًا يعمل بكامل طاقته، حتى يتم تثبيت تحديثات البرامج على ملايين الأجهزة حول العالم.