التراث الإماراتي يزين «موسم طانطان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد جناح الإمارات في الدورة الخامسة عشرة من «موسم طانطان» بالمملكة المغربية، الذي يقام برعاية الملك محمد السادس، عاهل المغرب، وتحت شعار «موسم طانطان.. حاضن لثقافة الرحل العالمية»، العديد من الفعاليات التي تجسد الموروث الثقافي الإماراتي.

وزين علم الدولة سماء المغرب من جديد في مشاركته السادسة في «موسم طانطان»، وذلك من خلال جناح تشرف عليه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الرسمية المعنية بصون التراث الثقافي، مثل الاتحاد النسائي العام، واتحاد سباقات الهجن.

على وقع الأهازيج الشعبية وعروض العيالة احتفى الجناح بالموروث الإماراتي العريق وعاداته وتقاليده، عبر لوحات فنية تجسد معاني الانتماء والولاء للقيادة والوطن.

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ويعكس الجناح الإماراتي في صحراء طانطان صوراً حية للحضارة والتراث والثقافة المشرقة للإمارات في العالم العربي.

وقال عبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة: مشاركة الإمارات تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة في إطار حوار الثقافات وتعزيز جهود التواصل بين أركان التراث الثقافي الصحراوي الأصيل، وتطوير العلاقات الثقافية المتميزة بين الدولة والمملكة المغربية الشقيقة.

وأوضح أن مشاركة الإمارات تشمل عدة فعاليات كتنظيم مسابقة المزاينة وسباقات الهجن والمحالب، وللمرة الأولى تنظيم مسابقة في «التبوريدة»، وهي أحد فنون ركوب الخيل المصحوبة بصوت طلقات البارود، برعاية لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وافتتحت المشاركة الإماراتية بمسابقة محالب الإبل، التي باتت طقساً يرمي إلى تشجيع هذا النشاط المرتبط بثقافة البيئة الصحراوية ومكوناتها. وأكد محمد بن عاضد المهيري، مدير المسابقات التراثية في موسم طانطان، أن الجناح خصص جوائز تقديرية للمسابقة؛ لتشجيع ملاك الإبل المغاربة (الكسابة) الذين اكتسبوا خبرة كبيرة بفضل مجهودات الإمارات، التي تنظم المسابقة للمرة الخامسة على التوالي، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة المغربية.