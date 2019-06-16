التحالف يدمر قدرات نوعية للحوثيين في صنعاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء: ”الخليج 365”، وكالات



قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إنه استهدف مواقع عسكرية مشروعة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء. وأشار التحالف إلى أن تدمير الأهداف شمل منظومات دفاع جوي تابعة لميليشيات الحوثي، مؤكداً أن تدمير القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي. وطلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء، مشيراً إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأنه اتخذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

ودمرت مقاتلات التحالف العربي بغارة أخرى صباح أمس، مخزناً للألغام والعبوات الناسفة تابعاً للحوثيين في منطقة «البداح» بمديرية عبس في محافظة حجة، كما استهدفت المقاتلات بغارات أخرى، تعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية، شرقي كبري «الحقوف»، بمديرية مستبأ. وأسفرت الغارات عن تدمير عربتين تابعتين للميليشيات ومصرع كل من كان على متنهما.

وقالت القوات اليمنية المشتركة، إن وحدات استطلاعها رصدت خلال الساعات الماضية تحركات مسلحة ومكثفة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران داخل مدينة الحديدة، وفي بقية الجبهات في الساحل الغربي للبلاد. وأكدت مصادر يمنية، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية دفعت بتعزيزات من الأفراد والأسلحة المختلفة، إلى داخل مدينة الحديدة عبر منفذ «خط الشام». وذكرت المصادر الميدانية أن الميليشيات الحوثية حفرت خنادق ووضعت متارس بالقرب من خطوط التماس في شارعي صنعاء والخمسين، ومحيط مدينة الصالح وخط التسعين. وأكدت المصادر وصول تعزيزات مماثلة إلى بقية جيوب الميليشيات الحوثية في مزارع الحُسينية في مديرية بيت الفقيه، وذلك ضمن استعدادات مرصودة لشن هجمات على منطقة الجاح الإستراتيجية.

وفي مديرية التحيتا، تصدت القوات اليمنية المشتركة لأكبر محاولاتي تسلل لميليشيات الحوثي نحو منطقتي الجبلية والفازة جنوب وغربي المديرية. وأدى تصدي القوات اليمنية المشتركة للمسلحين الحوثيين إلى مقتل وجرح العشرات، من بينهم القيادي الحوثي محمد علي الشريف، الذي قتل في هذه العملية. وتأتي محاولات الميليشيات الحوثية اليائسة لقطع خطوط الإمداد من الخط الساحلي وتكثيف استعداداتها داخل مدينة الحديدة، ضمن ترتيبات متسارعة للانقضاض على اتفاق السويد.

وأفشلت قوات الشرعية هجوماً لميليشيات الحوثي في منطقة قانية بمحافظة البيضاء، في حين شنت مقاومة آل حميقان هجوماً على الميليشيات المتمركزة في مواقع الجماجم بمديرية الزاهر بالمحافظة نفسها. وذكر موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش الوطني في منطقة قانية، صدت، أمس، هجوم الميليشيات وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد، وإجبار من تبقى منهم على الفرار والتراجع. كما استهدفت قوات الجيش الوطني بالمدفعية الثقيلة تحركات لميليشيات الحوثي في المنطقة ذاتها. وطال الاستهداف المدفعي مركبة للميليشيات بموقع الشبكة بمنطقة قانية، وأسفر الاستهداف عن تدميرها ومصرع كل من كانوا على متنها.

وفي مواقع الجماجم بمديرية الزاهر، اندلعت مواجهات عنيفة، في وقت متأخر من مساء أمس الأول الجمعة، عقب هجوم شنّته مقاومة آل حميقان على الميليشيات الحوثية المتمركزة. وكانت المقاومة شنت سلسلة هجمات، نهار أمس الأول، أدت إحداها إلى مصرع 4 من عناصر الميليشيات بينهم قيادي بعد استهدافهم بصواريخ موجهة في منطقة الضروة، واستطاعت أيضاً قنص عنصرين من الميليشيات.

في الأثناء استهدفت قوات اللواء الرابع عمالقة، المشارك في القتال إلى جانب المقاومة في البيضاء مركبة للميليشيات بصاروخ حراري، ما أسفر عن احتراق المركبة ومصرع من كانوا على متنها، كما استهدفت موقع «الشبكة»، الذي تتمركز فيه الميليشيات بمنطقة «قربة»، ما أدى إلى مقتل أربعة مسلحين وجرح آخرين.

وأعلن الجيش الوطني اليمني، أن قواته تمكنت من استعادة آليات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي وكمية كبيرة من الأسلحة المختلفة في جبهة عبس شمال محافظة حجة. وأوضح المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش الوطني اليمني، أن عدد الآليات العسكرية التي تم استعادتها بلغت 5 آليات، على متنها منصات صواريخ متحركة ومدافع هوزر عيار 85 ومدفع 100 ملم ومدفع 105 وصواريخ مضادة للدروع ومدفع هاون 120 وكمية من الذخائر المختلفة. وكان الجيش قد نفذ هجمات مباغتة على مواقع تمركز الحوثيين، تمكن خلالها من تحرير عدد من المزارع والقرى غرب حرض وقرى عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس.