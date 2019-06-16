شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ميدالية للإمارات في جوجيتسو موسكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: مصطفى الديب

واصل البرازيلي جواو روشا لاعب فريق سول فايترز تألقه على بساط الجوجيتسو العالمي؛ وذلك بعد أن حلق بقلب ملك البساط ضمن منافسات جولة موسكو بطولة أبوظبي جراند سلام، التي انطلقت، أمس، بصالة ترامف أرينا بالعاصمة الروسية.

وحلق روشا باللقب؛ بعد الفوز في المباراة النهائية على مواطنه كينان دوارتي فريق أتوس، الذي حل ثانياً، وحل ثالثاً البرازيلي ردوسون تيليس لاعب فريق براسا، بالميدالية البرونزية؛ بعد أن نجح في الفوز على مواطنه جوناتاس جريسي بالإخضاع.

وحقق بطل ملك البساط الفوز في ست مباريات متتالية؛ حيث خاض أربع مواجهات في مجموعته ثم نزال نصف النهائي، وأخيراً النهائي.

توج أصحاب المراكز الثلاثة: معضد حارب الخييلي سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وألكسندر فاريا الشريك المحلي للبطولة

حضر المنافسات: أحمد سالم الوحيشي سفير اليمن لدى جمهورية روسيا الاتحادية، والعقيد الركن مهندس خالد الكعبي الملحق العسكري بسفارة الدولة بجمهورية روسيا الاتحادية، والعقيد ضاحي عبد الله الكعبي نائب الملحق العسكري، وعلي الحوسني مستشار سفارة الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية.

وفي منافسات الحزام الأزرق، التي استمرت لأكثر من أربع ساعات حصد لاعبو أنديتنا 40 ميدالية ملونة، بواقع 14 ذهبية و13 فضية و13 برونزية، وحصلت الإمارات على المركز الثاني في الترتيب العام لمنافسات، أمس، برصيد 8700 نقطة؛ من خلال 86 فوزاً، حصل لاعبو الأندية فيها على 14 ذهبية و13 فضية و13 برونزية.

أما صدارة الترتيب العام للدول فذهبت إلى روسيا برصيد 13340 نقطة؛ من خلال 171 فوزاً، حصلت الأندية الروسية فيها على 17 ذهبية و20 فضية و16برونزية، أما المركز الثالث في الترتيب العام فكان من نصيب المملكة العربية السعودية؛ بعد أن حصد لاعبوها على 600 نقطة؛ من خلال تحقيق الفوز في تسع مباريات، حصدوا خلالها على فضيتين، وحلت رابعة في منافسات الحزام الأزرق البرازيل برصيد 560 نقطة، وحلت أوكرانيا في المركز الخامس برصيد 360 نقطة.

وكانت أبرز ميداليات لاعبي ولاعبات أنديتنا ذهبية ريم عبد الله لاعبة بن ياس بطلة العالم في وزن 49كجم، وذهبية ريم العبيدلي لاعبة بني ياس في وزن 70كجم، وذهبية ميرة الراشدي لاعبة العين في وزن 48كجم وذهبية هزاع القبيسي في وزن 73كجم، وذهبية مهدي خالد العولقي لاعب بني ياس في وزن 66كجم، وذهبية عمر السويدي لاعب بني ياس في وزن 50 كجم.

وتختتم اليوم البطولة، بإقامة منافسات ثلاثة أحزمة؛ هي: البنفسجي والبني والأسود، وتبدأ النزالات في العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت روسيا الحادية العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات، على أن تختتم في السادسة مساء بنهائيات الحزام الأسود.

شكراً أبوظبي

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أعرب البرازيلي جواو روشا عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه والتحليق بقلب ملك البساط.

ووجه الشكر إلى العاصمة أبوظبي، مؤكداً أنها سبب السعد له دائماً، وأنها السبب الرئيسي فيما وصل إليه الجوجيتسو في العالم حالياً.

وأهدى اللقب إلي زوجته وعائلته، مؤكداً أن زوجته ساندته كثيراً، خاصة وقت الظروف الصعبة التي مر بها.

من جهته، أكد معضد حارب الخييلي سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية، أن إقامة جولة موسكو من بطولة أبوظبي جراند سلام، تأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها اللعبة على مستوى العالم؛ من خلال التواجد في خمس مدن كبرى؛ هي: أبوظبي ولندن وريو دي جانيرو ولوس أنجلوس وطوكيو.

وأكد أن حجم المشاركة بتواجد أكثر من 550 لاعباً ولاعبة من 40 دولة، يؤكد المكانة الكبيرة التي حققتها البطولة، والشهرة الواسعة التي اكتسبتها على مدار السنوات الماضية.

وقال: قيادتنا الرشيدة حريصة كل الحرص على دعم الرياضة والرياضيين، لاسيما وأن الرياضة أحد أهم وسائل التواصل ودعم المحبة بين الشعوب، وخير دليل على ذلك مشهد البطولة.

وتابع: الإمارات دائماً رسالتها السلام والمحبة، ومثل هذه البطولات الكبرى تدعم هذا النهج السامي، الذي رسخه المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وانتهجه من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الراعي الدائم للرياضة والرياضيين، وصاحب البصمات البيضاء والواضحة في مختلف المجالات والميادين.

ووجه الخييلي الشكر إلى اتحاد الجوجيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي، مؤكداً أن الاتحاد صاحب تجربة رائدة؛ من خلال النجاح الرائع، الذي حققته اللعبة في الداخل؛ من خلال تواجد قاعدة ممارسة عريضة في سنوات قليلة، وكذلك في الخارج؛ من خلال البطولات الكبرى؛ مثل: أبوظبي جراند سلام، التي أصبحت علامة مميزة ومُضيئة في سماء الجوجيتسو العالمي.

رسالة محبة

وصف أحمد سالم الوحيشي سفير اليمن لدى دولة روسيا الاتحادية، بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو بأنها رسالة سلام ومحبة من الإمارات إلى العالم، وقال خلال تواجده وتتويجه الفائزين في المنافسات، أمس: الرياضة وسيلة رائعة لنشر السلام والمحبة بين الشعوب، والإمارات سبّاقة دائماً في نشر الحب بين كافة الشعوب، ومن هذا المنطلق نرى أن هذه البطولة تعد أحد أهم وسائل نشر أسس التنافس الشريف بين اللاعبين.

وأضاف: هناك 40 جنسية حضرت على بساط البطولة، وهذا أكبر دليل على أن الحدث له مكانة كبيرة على مستوى العالم.