«فرونت ألتير» النرويجية تغادر مياه إيران وتتجه بأمان إلى الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت ناقلة النفط النرويجية «فرونت ألتير»، التي يملكها قبرصي من أصل نرويجي المياه الإيرانية متجهة إلى دولة الإمارات، بعد تعرضها، الخميس، لهجوم في بحر عمان. وقالت مصادر متطابقة إن الناقلة خرجت صباح أمس من المياه الإيرانية وأخذت طريقها بأمان باتجاه ميناء خورفكان، فيما يعكف فريق متخصص لتقييم حجم الأضرار، بينما كشفت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن قوات إيرانية أطلقت صاروخاً على طائرة أمريكية مسيرة يوم الحادث.

وأعلنت شركة «فرونتلاين ماناجمنت» المالكة للسفينة أن «زورق القطر أكيلا تمكن من ربط نفسه بالسفينة باكراً صباح أمس وباتت «فرونت ألتير» خارج المياه الإيرانية ويتم جرها بأمان». وتعرضت ناقلة النفط النرويجية وأخرى يابانية، الخميس، لهجمات لم يحدّد مصدرها، فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي يعبر منه يومياً نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا»، فإن الهجوم وقع فيما كانت الناقلة «فرونت ألتير» على مسافة 25 ميلاً بحرياً من الساحل الإيراني.

وقامت سفن إيرانية بإغاثة الناقلة وأعادت طاقمها إلى البر. ونشر التلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، صوراً للبحارة ال23.

وأعلنت الشركة المشغلة للسفينة أنهم «جميعهم بصحة جيدة»، وأن الاستعدادات جارية «لإعادتهم إلى بلادهم بأسرع وقت ممكن».

وأوردت شركة «فرونتلاين ماناجمنت» أن «تقييماً لحالة السفينة والأضرار» الناجمة عن الهجوم سيجري خلال الساعات المقبلة، ويتم بحث إمكانية نقل الحمولة إلى سفينة أخرى.

وتقوم الشركة بإجراء مشاورات أيضاً مع خبراء أمن إقليميين بشأن الحادث الذي تعرضت له الناقلة. واستبعدت الشركة وقوع «خطأ ميكانيكي أو بشري» بالناقلة، فيما لا يزال الغموض يكتنف سبب وقوع انفجار على متنها في خليج عمان.

وقالت شركة «فرونتلاين» في بيان مساء أمس الجمعة، إن «الشركة ستحقق بشكل شامل في الحادث، إلى جانب أطراف ثالثة، من بينها مسؤولون حكوميون، لتحديد السبب».

وقالت الشركة إنها «ستتوخى الحذر الشديد، عندما تدرس تعاقدات جديدة في المنطقة» مستشهدة بتصاعد التوتر في المنطقة، مشيرة إلى أنها تنتظر المزيد من المعلومات فيما يتعلق بسبب الانفجار على الناقلة.

وكان مصدر أمريكي، قد كشف أمس، أن زوارق إيرانية صغيرة منعت القوارب القاطرة من سحب «فرونت ألتير». وقال المصدر إن الإيرانيين وضعوا زوارقهم بين القوارب القاطرة والسفينة لمنعها من المغادرة، لكنها تمكنت من المغادرة لاحقاً.

وفي الأثناء، قال مسؤول أمريكي آخر، إن البحرية الإيرانيّة أطلقت صاروخاً على طائرة أمريكيّة مسيّرة، فجر الخميس، قبيل الهجوم على الناقلتين، وفق شبكة «سي إن إن».

وبحسب المسؤول الأمريكي، فإنّ الطائرة المسيرة كانت قد رصدت اقتراب زوارق إيرانية من ناقلتي النفط في بحر عُمان، بين عُمان وإيران. وقالت «سي إن إن» نقلاً عن مصدر، إن طائرة مسيرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قرب ناقلتي النفط قُبيل هجوم خليج عمان.

وأضافت أن إيران حاولت استهداف الطائرة الأمريكية بصواريخ سام، من دون أن تنجح في إصابتها.

وأضاف المصدر أن إيران استهدفت الطائرة الأمريكية بدون طيار من طراز «MQ-9 ريبر»، وأطلقت صاروخ أرض جو لكنه لم يصب الطائرة الأمريكية، وسقط الصاروخ في الماء. وتابع المصدر بالقول إنه في الأيام السابقة للهجوم على ناقلتي النفط، تم إسقاط طائرة ريبر أمريكية بدون طيار في البحر الأحمر من قبل ما يعتقد أنه صاروخ إيراني أطلقه الحوثيون.

وهذا الكشف الأمريكي هو الأحدث ضمن سلسلة التصريحات الأمريكيّة بخصوص ما يجري في المياه العربيّة، بعدما اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، أن الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان بالخليج «يحمل بصمات» إيران، مستنداً إلى شريط فيديو نشره البنتاجون. (وكالات)