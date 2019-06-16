نصوص وجدانية بمنارة السعديات في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: نجاة الفارس

نظمت روفتوب ريذمس بالعربي بالتعاون مع منارة السعديات في أبوظبي ومجموعة لمتنا مساء أمس الأول في منارة السعديات، أمسية شعرية بمشاركة عدد من المبدعين.

أدارت الأمسية كل من الكاتبتين آمال الأحمد وابتهال علام بأسلوب إبداعي وثنائية متناغمة، تطرقتا خلالها لسير ومواقف من حياة كبار الشعراء العرب في عصور مختلفة.

وقدم المشاركون نصوصاً وجدانية ذاتية عكست تطلعاتهم وآمالهم، حيث قرأت مريم آل علي نصاً طويلاً جاء فيه: تعالي يا أقداري / اجمعيني واطرحيني / بادليني أطراف الكلام / ودليني على محلي من الإعراب/ حين تمرين مر السحاب / أو مرور الكرام / تكدرين صفوا / كان بالأمس خالي/ بيتي عتيق / وقلبي جلي / لكن لساني يعقده عقل راجح / يخشى بنات الأيام/ ونوائب الدهر / وما تليه من لكمات.

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أما ثناء رابي فقرأت نصاً تغلب عليه عاطفة الحزن وجاء فيه: لا شيء يشبه الأشياء / ولا أنا أشبهني / خيوط الشمس تحرقني / والموسيقى البعيدة تعكر صفو اعتصامي/ دعوني أثور وحدي على هذا البياض / بياض يلف أشيائي الغريبة/ وفوضى الروح / تبتعد وتقترب ولا تصلني/ على خطين متوازيين نسير/ ولا نلتقي أبدا / فاتركوني أسابق روحي إلى العدم / وخذوا ما جلبتم من ألم / فما لدي يكفي كائنات حزني أبدا / الموت / النوم / العزلة / الصمت/ مجاملة الغرباء / ولعن الحقيقة / هذا كل ما أجيد اليوم.

بدوره شارك أحمد القصاب بنص غزلي: أحن لمن أموت بها وأحيا / ومن غلبت بطلعتها النجوم / وصالك ذاك يثمر كل سويعات / ويأبى أن يدوم / وما نفع اشتياق / لا يقال فلا غيثا يثير ولا غيوم / وما هذا عتاب يا حبيبة / وما ألقي على الأيام لوم / ولكن وجهك أحيا الأماني/ ومن حق المتيم أن يروم / وأنت إن لم تكوني في حياتي / نذرت العمر عن حواء صوم.

كما قرأت آمال الأحمد نصاً وجدانياً جاء فيه: ولا أفهم الحظ لما يجيء إليّ / بحزن طويل / وقلب ضرير/ يقول إذا ما سألته عن نبله / وعني وعن حاله والمصير / أنا متعب فاتركيني طريحا على ظل روحي/ وروحي / لمرآة روحك / ألقي بنفسك فيها ولا تسأليها / إلى أين أهوي / وهشي على فكرة الارتطام / بدبوس شعرك / فهاوية الروح لا قاع فيها.

بدوره قرأ مهند الشيخ: تعبت وكم سترهقني الخطى / مات فيّ الكاهن المحبوس / والشيخ العجوز / وبعض نفسي على نفسي سطا / وتطوف في أرجاء صدري بومة / من بعد ما رحل القطا / فأجادل الأفكار في لبرهة / هل ذا صواب؟/ أم بعض انفعال لانعكاس الروح للفعل الخطأ.

وتخللت الأمسية مسابقات تتعلق بالشعر وكبار الشعراء ومناظرات شعرية نالت إعجاب الحضور.