45 قتيلاً جراء معارك وغارات في شمال غرب سوريا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل 45 شخصاً على الأقل أمس السبت، بينهم عشرة مدنيين و26 جندياً من القوات الحكومية، جراء المعارك العنيفة والغارات التي تستهدف مناطق عدة في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتدور منذ فجر أمس السبت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري، والجماعات المسلحة، في ريف حماة الشمالي المحاذي لمحافظة إدلب، تتزامن وفق المرصد مع تنفيذ الطيران الروسي والسوري غارات كثيفة.

وقال المرصد السوري إن ثمانية من قوات الجيش لقوا حتفهم جراء انفجار ألغام أرضية، بينما قتل تسعة من المسلحين خلال المعارك والقصف. كما تسبّبت غارات نفذها الطيران السوري على مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي المحاذي لمنطقة المواجهات بمقتل عشرة مدنيين على الأقل، بحسب المرصد.

وقتل خمسة من المدنيين في بلدة البارة، وثلاثة في مدينة معرة النعمان بالإضافة الى اثنين آخرين في قرية الفطيرة، وفق المرصد.

وتتركّز المعارك في ريف حماة الشمالي، حيث تحاول القوات الحكومية استعادة منطقتين كانت قد طردت الفصائل منهما قبل أن تستعيدهما الأخيرة في 6 يونيو، إثر اشتباكات تسببت بمصرع 100 مقاتل من الجانبين خلال 24 ساعة.

ومنذ نهاية إبريل، تستهدف الطائرات الحربية السورية والروسية ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، ما يسفر بشكل شبه يومي عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين، وباتت قرى وبلدات شبه خالية من سكانها بعدما فروا جراء القصف العنيف. وذكرت مصادر أن روسيا أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة في محاولة لحسم المعركة في إدلب، مشيرة الى وصول سفينتين تحملان تعزيزات عسكرية الى ميناء طرطوس، فيما شهدت قاعدة حميميم في اللاذقية هبوط نحو 14 طائرة شحن عسكرية.

وفي دمشق، تردد دوي انفجار عنيف وأفاد الإعلام الحكومي الرسمي أنه وقع في «منطقة عسكرية» عند الأطراف الغربية للمدينة. وأشار التلفزيون السوري، نقلاً عن مصدر عسكري، إلى انفجار أحد مستودعات الذخيرة التابعة للجيش غربي دمشق بسبب امتداد النيران المشتعلة بالأعشاب بالقرب منه.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن «الصوت الذي سمع صداه في دمشق ناتج عن انفجار بمنطقة عسكرية في مشروع دمر»، في إشارة إلى منطقة سكنية حديثة البناء غربي دمشق. (وكالا