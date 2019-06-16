شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة غنائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شكلت أغنية «طانطان يا دار الكرم»، التي قدمت في أولى سهرات الموسم مفاجأة دورته الخامسة عشرة، وكانت رسالة للتعبير عن عمق العلاقة التي تجمع الإمارات بالمغرب، وأيضاً المكانة التي تحظى بها طانطان في قلوب الإماراتيين.وتصف الأغنية أهل المدينة بالشهامة والطيبة وتتغنى بموروثها الشعبي وتراثها الأصيل.
وعبر الفنان طارق المنهالي عن سعادته بزيارته الأولى للمغرب ولقاء جمهوره بطانطان، الذي أهداه أغنية من ألحانه وكلمات الشاعر هادي المنصوري وتوزيع حاتم منصور.
وأضاف المنهالي أنه تشرف بالمشاركة في موسم طانطان، الذي يتمتع بأصداء رائعة ويحظى باهتمام الإمارات لما تتمتع به المدينة من عناصر تراثية وأصيلة.
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