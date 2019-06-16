الجيش «الإسرائيلي» يطلب ضوءاً أخضر للقتل في غزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب جيش الاحتلال «الإسرائيلي» ضوءاً أخضر من حكومة بنيامين نتنياهو لقصف قطاع غزة المحاصر، بعدما حذّر من أن الوضع في غزة يتطلب تغييراً في السياسة المُتبعة مع حركة «حماس»، وأكد: «إننا على وشك تنفيذ نشاطات واسعة في غزة»، وأوصى باتباع تعامل أكثر صرامة مع القطاع. وذكر التقرير أن مسؤولين في الجيش «الإسرائيلي» يعتقدون أنه يجب التوقف عن التحذيرات قبل مهاجمة المباني، واستهدافها أيضاً حتى لو أسفر الاستهداف عن قتلى. وقال مسؤول عسكري للقناة خدم على مدار سنوات كثيرة في القطاع، إن كل شيء يرتبط بخيط رفيع، وإن الأوضاع يمكن أن تتصاعد بشكل دراماتيكي. وزعمت مصادر عبرية نقلاً عن مصادر أمنية بغزة، أن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، أبلغ نيكولاي ملادينوف - مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، بأن الجهات الأمنية التابعة لحركة «حماس» تجري تحقيقات معمقة؛ لمعرفة من الذي أطلق الصاروخين باتجاه «إسرائيل»؛ من أجل محاسبته، فيما استولى مستوطنون، على محل تجاري تعود ملكيته لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بجانب سوق الخضر القديم، في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل.

أفادت القناة «الإسرائيلية الثانية»، أمس، أنه بعد يوم من الحرائق والتظاهرات على الجدار الحدودي مع قطاع غزة، حذّر الجيش «الإسرائيلي» من أن الوضع في غزة يتطلب تغييراً في السياسة المُتبعة مع حركة «حماس»، وأكد: «إننا على وشك تنفيذ نشاطات واسعة في غزة». وأوصى الجيش الحكومة باتباع تعامل أكثر صرامة مع القطاع. وذكر التقرير أن مسؤولين في الجيش «الإسرائيلي» يعتقدون أنه يجب التوقف عن التحذيرات قبل مهاجمة المباني، واستهدافها أيضاً حتى لو أسفر الاستهداف عن قتلى. وقال مسؤول عسكري للقناة خدم على مدار سنوات كثيرة في القطاع، إن كل شيء يرتبط بخيط رفيع، وأن الأوضاع يمكن أن تتصاعد بشكل دراماتيكي.

وزعمت مصادر عبرية نقلاً عن مصادر أمنية بغزة، أن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، أبلغ نيكولاي ملادينوف - مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، بأن الجهات الأمنية التابعة لحركة «حماس» تجري تحقيقات معمقة؛ لمعرفة من الذي أطلق الصاروخين باتجاه «إسرائيل»؛ من أجل محاسبته. وأكد هنية لملادينوف، أن حركة «حماس» لم تطلق الصاروخين، وأنها معنية باستمرار التهدئة المُبرمة مع «إسرائيل»، وأن حركته غير معنية بإجهاض المساعي؛ الرامية إلى تحقيق تقدم في التهدئة بين الجانبين.

وأعلنت «كتائب القسام» الذراع العسكرية لحركة «حماس» استشهاد أحد أعضائها؛ نتيجة خطأ سلاح، وقالت «القسام» في تصريح، إن المقاوم محمد فريد كلوب من سكان مخيم الشاطئ بغزة استشهد؛ نتيجة خطأ سلاح.

إلى ذلك، استولى مستوطنون، على محل تجاري تعود ملكيته لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بجانب سوق الخضار القديم، في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل. وقال رئيس الدائرة القانونية في لجنة إعمار الخليل المحامي توفيق جحشن: «إن المحل الذي استولى عليه المستوطنون تعود ملكيته لوزارة الأوقاف، وهو مؤجر للمواطن أبو خالد أبو عيشة، ويقع المحل خلف مسجد الأقطاب في البلدة القديمة بمدينة الخليل بجوار سوق الخضار المركزي القديم المغلق بأمر عسكري منذ عام 2001». وأوضح جحشن: إن المحل المستولى عليه يقع بمحاذاة مستوطنة «ابرهام افينو» المقامة على أراضٍ محتلة، وأن المستوطنين أغلقوا الباب الرئيسي للمحل، وغيروا في معالمه.

واعتدت قوات الاحتلال، بالضرب على مواطن ونجله، واستولت على مبالغ مالية، بعد تفتيش منزلهما في بلدة بني نعيم شرقي الخليل. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بني نعيم، وفتشت منزل المواطن عبد الحميد أبو جارور، واعتدت بالضرب بأعقاب البنادق عليه، وعلى نجله صهيب، واستولت على مبلغ مالي. وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، وبلدتي بيت عوا وبني نعيم، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، ومدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت المركبات، ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب بإعاقة المرور.

( وكالات)