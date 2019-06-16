عبد الله بن زايد يبحث مع رئيس وزراء بلغاريا تعزيز العلاقات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل بويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى بلغاريا - بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وبلغاريا، والسبل الكفيلة بتعزيزها، وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

كما تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لبلغاريا الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل بويكو بوريسوف، سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات بالمزيد من التطور والازدهار.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع بلغاريا، وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

من جانبه، رحب رئيس وزراء بلغاريا بزيارة سموه، مؤكداً أهمية هذه الزيارة، ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وتنمية التعاون المشترك في العديد من المجالات.

على صعيد متصل، افتتح سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان المقر الجديد لسفارة الدولة لدى صوفيا.

وأزاح سموه، وإيكاترينا زاهاريفا نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزيرة خارجية بلغاريا، الستار عن اللوحة التذكارية؛ إيذاناً بافتتاح مقر السفارة. وأكد سموه أن افتتاح مقر سفارة دولة الإمارات لدى بلغاريا، يأتي انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية، وتنمية أوجه التعاون المشترك مع بلغاريا في المجالات كافة.

من جانبها، أكدت إيكاترينا زاهاريفا، أن افتتاح مقر سفارة دولة الإمارات لدى بلادها، من شأنه أن يُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

كما زار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، المتحف الوطني التاريخي في العاصمة البلغارية، صوفيا.

رافق سموه خلال الزيارة إيكاترينا زاهاريفا، وعبد الوهاب ناصر حسن النجار سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا.

وتفقد سموه أروقة المتحف الشهير، الذي تأسس في الخامس من مايو/أيار عام 1973، ويعد ثروة وطنية لجمهورية بلغاريا. (وام)