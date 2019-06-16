«الوطني» يبحث التعاون مع هيئة العمل الأوروبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استقبلت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، هيلغا شميد الأمينة العام لهيئة العمل الخارجي الأوروبي.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، في ظل الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، وحرص الجانبين على تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين مع تأكيد أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تحقيق مصالح الدول والشعوب، ومد جسور التواصل الحضاري، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات، وأهم المستجدات على الساحتين (الإقليمية والدولية) ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال اللقاء بحث آلية التعاون والتنسيق في كافة المجالات، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، والبناء على العلاقات الحالية، وضرورة التشاور حول مختلف القضايا، خاصة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، وضرورة الاستماع للجانب الإماراتي في القضايا، التي تخصها، وقضايا منطقة الشرق الأوسط؛ لتوضيح الصورة، وإصدار القرارات المنصفة بهذا الشأن.

وأكد الجانبان أهمية الحوار والتواصل الحضاري على مختلف المستويات الحكومية والبرلمانية، وعلى صعيد مختلف المؤسسات والمنظمات، وشددا على أهمية اعتماد وتبني الحلول السلمية لمختلف الأزمات، التي تشهدها المنطقة والعالم، وعلى تطوير العلاقات بين الجانبين.