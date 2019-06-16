الزيودي: عازمون على مواصلة المسيرة ودعم الرياضة الإماراتية

حقق نادي الفجيرة للفنون القتالية طفرة كبيرة على كافة صعده وفرقه الرياضية على مستوى النتائج والإنجازات في مختلف الألعاب الفردية التي يحتويها النادي وتأتي في مقدمتها لعبة التايكواندو إلى جانب الملاكمة والجوجيتسو والجودو والمصارعة، فضلاً عن استضافته سلسلة من البطولات الدولية والعالمية حقق خلالها نجاحاً فاق كل التوقعات كان آخرها بطولة الفجيرة العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والجولة الختامية للجائزة الكبرى في التايكواندو (الغراند بريكس) وبطولة العالم لمنتخبات التايكواندو، وبطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو، وبطولة آسيا والمحيط الهادئ للجودو، وبطولة الفجيرة الدولية للترايثلون، ليصبح النادي خلال فترة وجيزة من عمره الذي لم يتجاوز الخمس سنوات قلعة عملاقة ومحط أنظار أبطال العالم وأحد أهم روافد المنتخبات الوطنية في الألعاب الفردية.

أكد العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية، أن الدعم اللامحدود والرعاية الكريمة التي يحظى بها الفجيرة للفنون القتالية من قبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أعطت النادي زخماً وقوة دفع كبيرة وكان لها الأثر الإيجابي في البطولات والنتائج الباهرة التي حققها أبناء الفجيرة والتي تضاف إلى سلسلة الإنجازات السابقة، لافتاً إلى أن الموسم الحالي يعتبر من أبرز المواسم الرياضية التي مر بها النادي عبر استضافة العديد من البطولات الدولية والعالمية وتحقيق نقلة نوعية رياضية وإدارية وفنية مهمة على المستويين المحلي والدولي، وأصبح اسم نادي الفجيرة للفنون القتالية يتردد في الاجتماعات الدولية ومرحباً به في كل اللقاءات، تنفيذاً لرؤية سموه الثاقبة بأن يساهم نادي الفجيرة للفنون القتالية بدعم الرياضة الإماراتية في ألعاب الفنون القتالية والدفاع عن النفس بشكل بارز والوصول للعالمية.

وأكد الزيودي عزمهم على مواصلة المسيرة من عام لعام نحو الأفضل وأن يصبح النادي رافداً مهماً وحيوياً لتطوير الرياضة الإماراتية خصوصاً في جانب الألعاب الفردية، كما حرص الزيودي على تقديم الشكر لشركاء النجاح الاستراتيجيين والرعاة وفي مقدمتهم المنطقة التعليمية بالفجيرة والهيئة العامة للرياضة، كما وجه الشكر أيضاً للأجهزة الفنية والإدارية والمدربين بشكل عام وإلى اللاعبين صناع الانتصارات ومعلميهم وأولياء الأمور الأفاضل الذين لم يقصروا بتعزيز هذه النجاحات.

من جانبه اعتبر نادر أبو شاويش المدير الفني لنادي الفجيرة للفنون القتالية أن الموسم الماضي يعتبر الأفضل في الأداء والنتائج والمكاسب التي حققها النادي فنياً وذهنياً وبدنياً بعد أن شهدت المستويات التي قدمها اللاعبون تطوراً بارزاً، تناسب وتطور المسابقات التي نظمتها الاتحادات المعنية.يذكر أن نادي الفجيرة للفنون القتالية حقق هذا الموسم حصاداً وفيراً جعله في المرتبة الأولى بين أقرانه أندية الألعاب الفردية عبر تتويجه ب485 ميدالية ملونة، كان للاعبي التايكواندو حصة الأسد بواقع 339 ميدالية مقسمة بين الذكور203 ميداليات منها 63 ذهبية، و75 فضية، و65 برونزية، بينما نالت الإناث 136 ميدالية منها 62 ذهبية و45 فضية و29 برونزية، ويأتي في المقام الثاني فريق الجودو الذي حصد 85 ميدالية منها 20 ذهبية، و30 فضية، و35 برونزية، كما حقق لاعبو الملاكمة 26 ميدالية منها 10 ذهبيات و9 فضيات و7 برونزيات، بينما نال فريق المصارعة 23 ميدالية وبواقع 7 ذهبيات و10 فضيات و6 برونزيات، وحقق فريق الجوجيتسو 12 ميدالية وبواقع 3 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات، كما يوجد أكثر من مئة لاعب ولاعبة في صفوف المنتخبات الوطنية.