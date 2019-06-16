ابن سلمان يدعو المجتمع الدولي إلى "موقف حازم" بشأن الهجمات على الناقلات

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ونقلت رويترز عن ابن سلمان في المقابلة التي نشرت صباح الأحد إن "السعودية تنظر بأهمية كبيرة للعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة باعتبارها عاملاً أساسياً في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها". وأضاف أن "علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لن تتأثر بأي حملات إعلامية أو مواقف من هنا وهناك".
© REUTERS / POOL
وأوضح ابن سلمان في سياق حديثه لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفاً في طهران وقام أثناء وجوده بالرد عمليا على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان.
وأشار محمد بن سلمان لـ"الشرق الأوسط": "يهمنا كثيرا أمن السودان واستقراره وسنستمر في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات، حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم".
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