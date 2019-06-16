محمد بن سلمان: المتهمون في مقتل خاشقجي موظفون حكوميون

وأضاف، في حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الأحد 16 يونيو / حزيران: "هذه جريمة مؤلمة جدا، ولم يسبق حصول مثل هذه الجريمة في تاريخ المملكة، فمثل هذه الأمور ليست جزءا من ثقافتنا، وتناقض قيمنا ومبادئنا".

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وتابع: "قمنا في المملكة بالإجراءات اللازمة، سواء من خلال المسار القضائي لمحاسبة كل المشاركين في هذه الجريمة، أو من خلال اتخاذ الإجراءات التنظيمية لمنع حصول مثل هذه الجريمة المؤسفة مستقبلا"، مضيفا: "نحن حريصون على حياة كل مواطن سعودي أيا كانت مواقفه، والإجراءات لم ولن تتأثر بأي عوامل أخرى". وقال ولي العهد السعودي إن المملكة دولة يسودها القانون، ومن غير المقبول التعرض لحياة مواطن بهذا الشكل المؤلم تحت أي ظرف من الظروف، مضيفا: "بكل أسف المتهمون بارتكاب الجريمة هم موظفون حكوميون".

وتابع: "على أي طرف يسعى لاستغلال القضية سياسيا، أن يتوقف عن ذلك ويقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة بما يساهم في تحقيق العدالة بشكل كامل".

وتابع: "السعودية بوصفها حاضنة الحرمين الشريفين تسعى لأن تكون علاقاتها قوية مع كل الدول الإسلامية، بما فيها تركيا، ولن ندخل في مناكفات تضر مصالح وطننا والعالم الإسلامي، وماضون في تحقيق هذه الأهداف من دون التفات لما يصدر من البعض من تصريحات تتعلق بأسباب داخلية، لا تخفى على أحد".