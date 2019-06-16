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مصر تعلن موقفها من استهداف مطاري أبها وجازان جنوبي السعودية

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ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية البيان الذي أدانت فيه الخارجية المصرية بشدة، قيام "جماعة الحوثي في اليمن مساء أمس السبت باستهداف مطاري أبها وجازان جنوب المملكة العربية بطائرات مسيرة، فضلاً عما نُقل حول استهداف الأراضي السعودية بصاروخ باليستي تم اعتراضه من جانب قوات الدفاع الجوي السعودية".

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

وتابع البيان "تجدّد مصر التأكيد على دعمها الكامل لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة مثل تلك الاعتداءات الغاشمة والمحاولات للنيل من أمنها واستقرارها، مشددةً على أن تلك الاستهدافات للمدنيين والمنشآت المدنية تمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية تستوجب التصدي لها بكافة الوسائل واضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته إزائها.

كما أكد البيان على "وقوف مصر مع كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لردع تلك الهجمات الإرهابية وضمان حماية المدنيين".

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وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت، مساء أمس السبت، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها الحوثيون الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العقيد المالكي قوله بأن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة" على حد تعبيره.

 

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